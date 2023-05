Ballottaggi, affluenza alle 12: Vicenza (14,21%) e Adria (13,64%) meglio del primo turno. In calo a Vedelago e Sona

Ballottaggio affluenza in calo dovunque. Fanno eccezione solo per Adria e Vicenza dove si registra un leggero aumento. Non numero stratosferici per l'affluenza al voto in questa prima giornata di ballottaggio, 28 maggio. Il via al voto alle 7 e si andrà avanti fino alle 23 oggi, e domani dalle 7 alle 15 in quattro Comuni del Veneto: Vicenza, Adria (Rovigo), Vedelago (Treviso), Sona (Verona).