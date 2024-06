VENEZIA - Nuovi autovelox sospesi per verificare che siano in linea con la nuova normativa. Da una parte, cioè, che non siano in contrasto con il Decreto autovelox, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio, dall’altra che, come stabilito da una recente sentenza della Corte di Cassazione, non siano stati solo approvati ma anche omologati, pena l’annullamento delle multe.