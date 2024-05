Da oggi, 28 maggio 2024, il nuovo decreto Autovelox è legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L'entrata in vigore delle nuove misure, invece, è prevista non prima della prossima settimana, forse addirittura il 12 giugno. Questo decreto, studiato e approvato da settimane, mira a disciplinare in modo rigoroso l'uso e la collocazione degli autovelox, rispondendo così alle numerose critiche e polemiche sollevate in passato. Verranno introdotte una serie di misure che modificheranno in modo sostanziale l'uso dei rilevatori di velocità: vediamo insieme quali sono.