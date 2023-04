PADOVA - Spostarsi in auto diventa sempre più costoso. Effetto del rincaro dei prezzi di benzina, diesel, metano e gpl, ma anche delle assicurazioni, perché il costo medio dei premi è salito. Anche nel Padovano, infatti, il premio dell'assicurazione obbligatoria sulla vettura è tornato a salire: secondo la rilevazione dell'Osservatorio della piattaforma online specializzata Facile.it, a marzo, in provincia di Padova, per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrono, in media, 418,20 euro, vale a dire il 19,26% in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'unica (magra) consolazione è che per quanto riguarda coloro che si vedranno costretti a pagare di più, perché hanno causato un sinistro con colpa nei 12 mesi precedenti, se a livello regionale la percentuale è pari al 2,52%, in provincia di Padova il valore scende all'1,99%, il secondo dato più basso registrato nella regione.