Assegno inclusione, pagamenti febbraio: giovedì 15 arretrati di gennaio, ecco per chi. E il 27 arriva l'importo del mese corrente

Assegno di inclusione. Doppio pagamento in arrivo a febbraio. Prima tranche prevista per giovedì 15: riguarda gli "arretrati" di gennaio. Chi invece ha già ricevuto (dal 26 gennaio scorso) l'erogazione dell'importo spettante per il primo mese dell'anno, dovrà attendere il 27 di febbraio per il pagamento della seconda "rata" annuale, quella del mese corrente. Andiamo con ordine.

