Onorato morto suicida o ucciso? La posizione del corpo, la lettera, le telecamere: cosa sappiamo (e cosa non torna)

È un giallo in piena regola ed è ancora tutto da chiarire quel che è successo ad Angelo Onorato. L'architetto di 54 anni, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, è stato ritrovato morto all'interno della sua auto, una Range Rover parcheggiata lungo viale Regione siciliana Nord ovest, arteria parallela all'autostrada Palermo-Mazara del Vallo dove ci sono capannoni, aziende e poche abitazioni. Attorno al collo l'uomo aveva una fascetta in plastica, sulla camicia sono state trovate macchie di sangue mentre non ci sarebbero tracce di colluttazione dentro la vettura. L'uomo sarebbe morto per soffocamento. Ci sono molti punti ancora oscuri ed elementi che non tornano, che non spiegano al momento né il gesto estremo ma neppure l'atto violento contro l'imprenditore.