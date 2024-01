Andreea Rabciuc e il cadavere trovato in un casolare, cosa sappiamo: il fidanzato Simone unico indagato, la festa, il litigio

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nel pomeriggio in un casolare nel territorio di Montecarotto, in provincia di Ancona. Il cadavere potrebbe essere quello di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa nella zona di Montecarotto, a circa un chilometro dal luogo dove è stato rinvenuto il corpo.

La ragazza era scomparsa il 12 marzo del 2022, allontanandosi dopo una serata trascorsa con degli amici. Sul posto i carabinieri, la pm della procura di Ancona Irene Bilotta e l'avvocato Giuliani, legale dell'unico indagato, Simone Gresti, fidanzato della ragazza.

