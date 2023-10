Alvaro Lojacono, in vendita la villa svizzera dell’ex brigatista. Ma nessuno lo vuole come vicino di casa

«Vendesi villa di metà ‘800, 19 stanze e vigna pregiata. Un pezzo di storia del Malcantone con vista sulla "Toscana del Ticino", mobili d’epoca e quadri d’autore». L’annuncio non dice, però, che negli ultimi due piani di quel palazzo, noto come Villa Orizzonte, che è considerato un monumento storico, vive Alvaro Lojacono Baragiola, un ex-appartenente alle Brigate Rosse, stando alla giustizia italiana, che lo ha condannato all’ergastolo per la strage di via Fani del 16 marzo 1978, nella quale vennero uccisi i 5 uomini della scorta di Aldo Moro e sequestrato l’allora presidente della Democrazia Cristiana. Ecco perché la vendita di questa splendida residenza ottocentesca finora non è stata semplicissima. Il prezzo è sceso: da circa un milione a luglio scorso, agli attuali 640 mila franchi.