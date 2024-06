Alfredino Rampi, come è morto? La caduta nel pozzo a Vermicino, i soccorsi, i genitori, l'intervento di Licheri e l'infarto del fratello. Stasera in tv la storia su Rai1

Sono passati 43 anni dalla vicenda di cronaca che ha segnato più l'Italia del Dopoguerra. Alfredino Rampi cade in un pozzo a Vermicino (Frascati). Per tre giorni i soccorritori cercano di salvarlo mentre i telespettatori seguono in diretta il tragico evento. Poi la notizia che nessuno voleva sentire: Alfredo era morto. Ma cosa è successo?