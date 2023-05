VENEZIA - Procurarsi gli alcolici non è mai stato un problema, anche quando avevano 14 anni. «All'inizio andavamo nei supermercati e compravamo superalcolici». Ora che di anni ne hanno 17, ma qualcuno è già maggiorenne, bevono più che altro spritz, birra e vino, ordinati tranquillamente nei locali. «É rarissimo che nei bar ti chiedano il documento. Non succedeva nemmeno quando avevamo 15 anni. Solo qualche volta, a chi aveva l'aspetto davvero da bambino». Una testimonianza diretta, quella di un gruppo di ragazzi veneziani, a conferma della diffusione dell'alcol tra i giovanissimi, che passa attraverso una sottovalutazione generalizzata dei rischi che queste abitudini comportano e di una conseguente facilità ad aggirare i divieti in materia. Tutto ovviamente grazie alla complicità del mondo adulto. Se n'è parlato anche la settimana scorsa, all'Alcohol Prevention Day 2023, organizzato all'ospedale all'Angelo dal Dipartimento dipendenze con la Rete alcologica territoriale dell'Ulss 3, dove è stato ribadito come l'età a cui ci si avvicina all'alcol si sia via, via abbassata negli anni, con «comportamenti a rischio» segnalati «già a partire da 12-13 anni».