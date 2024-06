Adele Baldasarre morta nel sonno a 16 anni, l'autopsia: «Uccisa da un'embolia»

PORTO TOLLE (ROVIGO) - Adele Baldasarre, la sedicenne residente a Reggio Emilia e originaria di Porto Tolle, è morta per embolia polmonare. La conferma arriva dall'autopsia svolta lunedì all’istituto di Medicina Legale di Modena come scrive il Corriere del Veneto. La tragedia, ricordiamo, si è consumata nella camera da letto della ragazza nella notte tra il 4 e il 5 giugno scorso. I genitori, mamma Federica Zanellato e papà Rocco, l’hanno trovata al mattino priva di vita. Lunedì all’istituto di Medicina Legale di Modena è stata effettuata l’autopsia sulla ragazza che ha dato i primi esiti. Per avere ulteriori accertamenti su gli esiti dell'autopsia bisognerà attendere un altro mese.