Dieta di primavera: gli stili di vita e l’alimentazione più corretta per depurare il fisico

Gli stili di vita e l’alimentazione più corretta per depurare il fisico. Le cure e gli allenamenti per riprendere la forma fisica: una rinascita che dal corpo arriva alla mente. E ancora. La scelta delle terme: quali i programmi e i trattamenti per raggiungere l’equilibro mente-corpo. Come affrontare il calo dell’umore prima della ripresa, il sonno e le regole da seguire per sfruttare al meglio il momento della rinascita.

Sono questi i temi al centro del webinar di Molto Salute organizzato oggi dal Messaggero.

ll primo evento dell’anno, in concomitanza con lo sbocciare della primavera, vuole dare suggestioni e suggerimenti utili per lasciarsi alle spalle il freddo, lo stress e la stanchezza accumulati durante i mesi invernali.

Le terapie di medicina estetica in vista dell'estate si possono fare?

Emanuele Bartoletti, Presidente Società Italiana di Medicina Estetica, Direttore Servizio Ambulatoriale di Medicina Estetica, Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina - Gemelli Isola, Roma. «Assolutamente sì. Ci sono terapie che devono essere fatte d'inverno, come il peeling e il laser perchè necessitano di un tempo di guarigione e si rischia di peggiorare la situazione con l'esposizione al sole, invece botox, radiofrequenza e filler possono essere fatte in qualsiasi periodo dell'anno».

Protezione solare e integratori

«Gli integratori vanno assunti già da marzo in vista dell'estate. Un'integrazione di beta-carotene è consigliabile a chi ha la pelle molto chiara per ridurre le reazioni di fotosensibilità provocate dall'esposizione alla luce del sole. Importantissime le creme e gli spray solari adatti ai diversi tipi di pelle».

La dieta

Come possiamo mantenere la longevità?

Sara Farnetti, Specialista in Medicina Interna: «Con un'alimentazione adeguata possiamo prevenire diverse malattie, personalizzando la terapia sulla base delle nostre esigenze. Il cibo va usato per come interferisce nell'organismo. Bisogna ascoltare il nostro corpo che ci dà sempre dei segnali: in questo periodo dell'anno ad esempio ci sono segnali ricorrenti come reflusso, mal di stomaco, stipsi, gonfiore addominale. Ci dimentichiamo spesso del fegato sovraccaricandolo o non attivandolo: si passa da un'alimentazione eccessiva al digiuno prolungato. Posso mangiare riso bollito e mela, non fa male, certo, ma per il fegato non c'è stimolo. Bisogna integrare, ad esempio, con verdure. Un altro accorgimento da adottare sempre è la cottura veloce nell'olio caldo: dove l'olio è più efficace per l'espulsione della bile».

Cosa mangiare?

Luca Aleandri, Cuoco in dietetica, ristorazione wellness: «Per alleggerire i piatti e renderli meno calorici possiamo utilizzare accorgimenti, come la cottura in forno, usare un latte scremato invece del latte intero, dei formaggi magri, lo yogurt al posto della panna. L'importante è seguire una dieta variegata ed equilibrata. Dopo l'inverno, ad esempio, possiamo curare il nostro fegato usando prodotti di stagione come un'insalata di carciofi crudi con agrumi, un orzotto al limone con broccoli, anch'essi di stagione. E per quanto riguarda un primo, ad esempio, potreste prepararae delle orecchiete alle cime di rapa».

Benessere mente-corpo

Massimo Caputi, Presidente Federterme-Confindustria, Presidente Sezione Sanità Turismo Termale Confindustria Toscana Sud: «Le terme italiane hanno oltre 2000 anni di storia. Sono un elemento straordinario per la nostra salute. Non solo a primavera, ma tutto l'anno. Oggi c'è una gigantesca scoperta del mondo termale. Acque giuste per patologie giuste: ad esempio non c'è niente di meglio che l'acqua di Chianciano per il fegato. O per la psoriasi, ci sono delle acque che sono meglio di qualsiasi medicina cortisonica. Alle terme si va anche con la ricetta rossa».

Stefan Margesin, Direttore del Quellenhof Luxury Resort Lazise: «Le nuove tecnologie sono molto importanti, non solo trattamenti, diventa fondamentale offrire anche tecnologie che aiutano a rimodellare corpo e viso e a vedere effetti immediati. Nella nostra spa la personalizzazione del percorso di benessere è molto importante. Ci sono corsi di yoga, corsi di fitness che si concentrano sulla mobilità del sistema muscolare. Trattamenti specifici per diverse patologie».

Long Covid

Caputi: «Il Covid sta lasciando tracce sull'organismo: dolori muscolari, prolemi al cuore, fegato, vista. Quello che è emerso è che alcune acque aiutano ad esempio i polmoni, i più colpiti dal Covid: le terme sono un aerosol a cielo aperto».

Non solo il corpo, anche il cervello non va dimenticato.

Emi Bondi, Presidente Società Italiana di Psichiatria: «Il cervello è la centralina comando del nostro corpo. Tutti noi risentiamo dell'ambiente in cui viviamo e dei ritmi. Ogni cambiamento comporta un riadattamento dell'organismo. La tiroide e il metabolismo si riattivano in primavera, l'esposzone alla luce è un fattore importante per molte malattie psichiche. Una bella giornata di sole, ad esempio, fa bene all'umore. Eppure gli studi recenti hanno affermato che in primavera c'è il più alto numero di ricoveri per depressioni e suicidi, contrariamente a ciò che ci pensa. La primavera come fase di cambiamento nelle persone più fragili può essere un fattore che facilità l'insorgenza di certe malattie: come depressione e disturbi d'ansia. Le donne sono più predisposte ai disturbi dell'umore, proprio perché le donne sono più legate ai ritmi ormonali e biologici. In questo momento il sonno può essere disturbato e questo può causare disturbi al sistema nervoso. Guardare computer e tablet prima di andare a letto è dannoso, bisogna fare un'attività rilassante e cercare di andare a letto sempre agli stessi orari».

Lo yoga come aiuta nel cambiamento inverno-primavera?

Francesca Cassia, Insegnante e co-fondatrice di Odaka Yoga: «Lo yoga ci riconnette al nostro corpo e al nostro cervello. Con dei movimenti giusti ci rende consapevoli di cosa provo mentre mi muovo e mi dà la possibiltà di decidere di cosa ho bisogno anche nel gestire le emozioni. Noi calibriamo pratica a seconda della stagione. In primavera ci dedichiamo al detox: organi addominali, come fegato e milza. Una pratica dinamica con tante torsioni, ruotando il corpo per fare compressione ed assorbire energia pulita».

Lo sport

Francesca Piccinini, Vice Presidente Volley UYBA e Talent per Sky Sport: «E' sbagliato fare troppa attività, il nostro corpo ha bisogno di staccare, altrimenti si va in overtraining. Io ho smesso da poco ma sono un'atleta che ha fatto sport ad altissimo livello, oggi mi mantengo in forma, cerco di fare attività all'aperto, attività che mi fanno stare bene. Ma bisogna farlo con cautela, stare attenti, ad esempio, alle contratture. E' importante allenare anche la mente: se hai un obiettivo, senza una mente lucida, fa fatica anche il corpo. Il benessere mentale è fondamentale nello sport, stare bene con noi stesse per esprimere quello che abbiamo».