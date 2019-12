Taglio parlamentari, referendum: ecco i 64 senatori che hanno firmato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è anche la firma dello scienziato e senatore a vita, tra quelle di quanti hanno chiesto il referendum sulla riforma che taglierebbe il numero dei parlamentari. Andando a guardare i nomi in calce al documento che sarà ora depositato in Cassazione (c'è tempo fino al 12 gennaio), si vede che la compagine più nutrita è quella di Forza Italia. Ma non mancano i grillini e due leghisti, entrambi però appena arrivati da M5S. Ecco di chi si tratta.- ITALIA VIVA: Garavini, Nencini;- LEGA: Grassi, Urraro;- 5STELLE: Giarrusso, Di Marzio, Maricotti- PD: Nannicini, Verducci, Rojc, Rampi, D'Arienzo, Giacobbe, Pittella- FORZA ITALIA: Serafini, Cangini, Dal Mas, Masini, Caliendo, Moles, Causin, Minuto, Fantetti, Pagano, Rizzotti, Binetti, Stabile, Schifani, Mallegni, Sciascia, De Siano, Carbone, Caligiuri, Cesaro, Saccone, Vitali, Lo Nardo, Messina, Craxi, Berardi, Perosino, Alderisi, Paptheu, Barboni, Fazzone, Biasotti, Aimi, Giro, Modena, Malan, Gasparri, De Poli, Pichetto, Fratin, Paroli;- MISTO: Martelli, De Falco, Nugnes, Fattori, Bonino, De Bonis, Buccarella, Merlo, Cario, - Rubbia (Senatore a vita)