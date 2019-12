Salvini, gaffe anti Nutella: «No alle nocciole turche». Ma senza non esisterebbe

di Mario Ajello

ROMA Tra Salvini e la Nutella, di cui il capo leghista andava pazzo e gli piaceva farsi i selfie insieme a lei, amore finito. E chissà i figlioli del cosiddetto Capitano quanto ci resteranno male quando lui, a colazione, getterà dalla finestra il loro barattolo prediletto gridando: «Mamma, li turchi!». Il fatto è che «la Nutella è fatta con nocciole turche e io scelgo di mangiare italiano»: è l'ultima trovata di Salvini. Come catalogare questa che purtroppo non è una boutade? Come sovranismo a prescindere.A prescindere da una conoscenza che un leader dovrebbe avere, prima di parlare (detto non ironicamente) di cose così importanti per l'economia e per il costume italiano. La Turchia è leader indiscusso della produzione globale di nocciole (con il 70%). Senza di queste, addio Nutella. L'Italia è il secondo produttore, con il 14%, ma per fare la Nutella serve il 20% delle nocciole di tutto il mondo. Dunque, attingere dalla Turchia è necessario. E non c'è autarchia che tenga, anche perché insieme a quelle turche le altre nocciole della Nutella provengono dal Piemonte, dal Lazio, dalla Campania, dalla Basilicata. E per di più la Ferrero, una delle poche multinazionali italiane rimaste, ha lanciato un progetto filiera destinato ad aumentare del 30% la produzione di nocciole nel nostro Paese.BERSAGLIO SBAGLIATOAllora, stavolta, Salvini ha sbagliato bersaglio. Infatti lui stesso a un certo punto ha tentato la mezza retromarcia twittando: «Per addolcire la giornata una fetta di pane e Nutella, con una richiesta alla Ferrero: comprate ingredienti italiani, dallo zucchero alle nocciole, per aiutare i nostri agricoltori». Ma ormai la frittata (alla Nutella) è fatta. E Salvini l'ha cucinata così: per difendere a prescindere l'italianità (che non è per nulla guastata dall'apporto turco), il capo leghista l'ha calpestata, denigrando un simbolo nazionale. Non solo. Salvini facendosi prendere la mano dalla sua antipatia propagandistica per Ankara, sta trasformando tutti i potenziali critici di Erdogan in difensori del presidente turco e sta spingendo la sinistra (indimenticabile la scena di Nanni Moretti in Bianca o Walter Veltroni che dopo la sconfitta nella corsa per la segreteria Pds con D'Alema si fece consolare con un barattolone di Nutella) a fare asse con lui. Almeno sulle nocciole.Il sovranismo modello Mamma li turchi! sta scatenando il divertimento nei social («Allora però dovrebbe rinunciare anche al rum cubano del suo mojito») e sta creando anche un nuovo bipolarismo geopolitico. Perché Pd e Italia Viva difendono la tema spalmabile, e ben venga la Turchia, mentre il Carroccio vorrebbe cacciare Ankara dalle fette di pane dei bimbi. Sbandierando un purismo alimentare, di tipo formale, che ha poco senso.E pensare che proprio Salvini immortalava se stesso così: «Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro?». E ora si prende invece come sberleffo i meme del tipo: la foto di lui che beve beatamente un espresso e la scritta che dice «Scusate, ma da quando abbiamo piantagioni di caffé in Italia?». E quella volta che attaccò la socialista francese Ségolene Royal accusandola di aver offeso le doti dietetiche della Nutella? Tutto dimenticato. Ora gli toccherà subire l'immagine delle sardine, sabato 14 dicembre a Roma, che non resisteranno a cospargersi di Nutella pur di segnalare una battaglia già vinta contro il nemico lumbard, senza neanche aver dovuto combatterla. E a qualche pescetto magari sfuggirà perfino il grido: Forza Erdogan!