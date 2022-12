Il podcast Allenarsi con il freddo: 5 mosse per non sbagliare. E Mogol apre un centro in Umbria: imparare a non ammalarsi

La tenerezza come sentimento in grado di curare la nostra salute, come antidoto a un’esistenza divorata dalla fretta e dalla diffidenza, ma anche espressione della capacità di incontrare gli altri nel silenzio e nella solidarietà. Ma anche l’arte di vivere bene, con i consigli di Mogol, che in Umbria apre un centro che si occupa di prevenzione primaria, ossia di cosa fare per non ammalarsi. E la cura del corpo, con una guida per fare attività sportiva all’aperto, ora che sono arrivati freddo e neve. E poi l'arrivo dell'influenza. Sono i focus del podcast di MoltoSalute, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con Stefano Ardito, Maria Lombardi e Carla Massi.