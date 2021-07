Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il Green pass non metterà in crisi le attività gestite dal Comune. Casinò, musei e quanto gestito dall'Amministrazione rimarranno aperti, compatibilmente con le esigenze e le scelte sugli accessi dettate dal Governo. Ad assicurarlo è l'assessore al Bilancio Michele Zuin, che spiega: «Abbiamo affrontato una pandemia, non ci preoccuperemo di certo per il Green pass». Sicurezza e positività, questi i messaggi che invia il rappresentante...