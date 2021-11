Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTO PUBBLICOVENEZIA In quest'ultimo fine settimana, Actv è stata sommersa dalle critiche degli utenti per un servizio che, paragonato all'afflusso incredibile di persone (per essere fine ottobre erano oltre 95mila persone), non è stato sufficiente a garantire gli spostamenti della gente in maniera accettabile. L'azienda e i suoi rappresentanti in questo momento tacciono anche per i numerosi fronti sindacali aperti in questo periodo....