Zucchero: «Libidine veneziana»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTRO«Ho sempre investito molto sui musicisti. Per questo quando vedo i talent show penso che siamo davvero rovinati». Eccolo Zucchero a ruota libera al termine dell'incredibile concerto in piazza San Marco. Un po' affaticato per circa tre ore di musica, il cantante non usa giri di parole per descrivere lo stato di salute del mondo della musica. Basta guardarlo in faccia, mentre mangia qualcosa poco dopo la mezzanotte, per capire la sua delusione.«Nei miei concerti - dice nell'incontro al Florian al fianco del sindaco Luigi Brugnaro -...