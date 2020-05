IN PIAZZA

Non si sa se sarà un nuovo hit a cui da ormai più di trent'anni ci ha abituato, ma il video sarà sicuramente suggestivo. L'ambientazione del nuovo clip di Zucchero Fornaciari è infatti una piazza San Marco deserta, struggente nella sua desolazione di musei, caffé storici e botteghe chiusi. Un'occasione, quella di ieri, unica per poter chiudere uno dei luoghi più visitati al mondo senza colpo ferire.

PER VENEZIA

L'ambientazione veneziana non è casuale, poiché il cantautore emiliano vuol far qualcosa per aiutare la città e il suo amico, il sindaco Luigi Brugnaro, con cui tiene un legame che dura da anni.

«Sono innamorato di Venezia - ha detto ieri sbucando dalle transenne dietro il museo Correr in palandrana in pelle viola e l'immancabile cappello a cilindro con le stesse sfumature - qui mi sento a casa, tant'è vero che quando posso vengo».

Poi è sparito, a braccetto con il sindaco, che ieri era vestito con la divisa della Protezione civile.

Sul testo e sulle note della nuova canzone che vuol essere un omaggio alla sua seconda città, in questo momento ferita più di altre, c'è ancora il massimo riserbo. Tra l'altro, non si sentiva nulla, nel senso che non c'era musica diffusa in piazza, ma si è girato solamente il video. Per la cronaca, fino all'imbrunire.

LA SECONDA CASA

Che Zucchero sia affezionato a Venezia non è un mistero e da quando ha acquistato l'appartamento alla Giudecca le sue visite sono aumentate. Dice che la bellezza di Venezia lo ispira e la usa come ritiro creativo, come ha detto e fatto nel 2019. Ad affascinarlo non è solo l'aspetto dell'architettura e del paesaggio, ma anche quelle abitudini che altrove si sono perse. Cose piccole, come il pesce incartato al mercato e il vino casalingo spillato dalla damigiana. Tanto da dire, dopo il concerto in piazza del 2018 voglio invecchiare in questa città.

IL CONCERTO

Il cantante è spesso presente alle cene organizzate dal sindaco ed è stato tante volte ospite della festa di capodanno alla Scuola grande della Misericordia. Ma a Venezia tutti ricordano il concerto che ha fatto ad inizio luglio del 2018 proprio in piazza San Marco, dove ha fatto divertire e ballare settemila persone. Anche allora aveva deciso di fare una donazione alla città di 60mila euro e di prestarsi alla campagna #EnjoyRespectVenezia a favore di un turismo più consapevole e compatibile con la delicata trama architettonica di Venezia. La prima delle due serate si ricorda che un temporale minacciava il concerto, ma le note di Partigiano Reggiano sparate ad altissimo volume dai diffusori avevano vinto sul meteo e anche sul più dubbioso fra gli spettatori.

Adesso il ritorno a Venezia, sua musa ispiratrice, con un video e una canzone per dire grazie di esistere. Chissà che ci sia anche un aiuto concreto, poiché l'ex Serenissima in questo momento ha bisogno davvero di tutti.

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

