LA STORIA

Andate alla voce «Pavàna» del Dizionario del dialetto veneziano di Giuseppe Boerio (1829). Ecco cosa trovate: «Voler torse o cavarse la pavana Soddisfarsi, sfogarsi, appagarsi, vale Prender qualche ricreazione per cavarsi la mattana». Proprio questo ha fatto Gianfranco de Zuccato, che giunto alle verde età di 80 anni, deciso a non rimanere con le mani in mano, si è tolto la pavàna di indagare le origini della sua famiglia. E ora, che di anni ne ha 93, ha fatto uscire il libro La dinastia millenaria degli Zuccato. Spoiler: non sono quelli dei crauti. «Quelli sono il ramo vicentino», precisa Gianfranco de Zuccato, «io appartengo al ramo padovano e ora mi riprometto di indagare l'altra parte della famiglia». Eh già, perché non c'è miglior modo per tenere sveglia la mente che darsi progetti a lungo termine.

LA SFIDA

Allora raccontiamola tutta: Gianfranco de Zuccato, come del resto chi scrive, vive a Milano. Ci si accorda per la consegna del libro nel luogo più milanese di Milano: in Galleria, sopra il toro, ovvero dove c'è il mosaico dello stemma di Torino, un toro rampante. Arrivano un signore anziano e la moglie, entrambi vestiti elegantemente, cortesi, affabili, ci si scambia due parole di cortesia, poi si arriva all'età: «Sono 93!» Complimenti, visto che non ne dimostra più di 76/77. De Zuccato nella vita faceva tutt'altro: era un dirigente assicurativo, prima Ras poi Allianz, ha insegnato all'università di Siena. Nato a Firenze, ha vissuto a Padova e poi a Milano. A 65 anni è andato in pensione, ma ha continuato a lavorare, facendo il consulente, fino a 80 anni. E poi? «Mi è capitato parlando con mio fratello di ripercorrere qualche tratto della storia della famiglia. Sapevamo degli Zuccato mosaicisti che hanno lavorato a San Marco, sapevamo di essere transitati da Parenzo, in Istria, ma non molto di più».

L'INDAGINE

Allora via con le ricerche: tre/quattro anni per consultare centinaia di libri e documenti d'archivio. Tanto lavoro viene fatto online, perché Gianfranco de Zuccato, a dispetto dell'età, ha dimestichezza con i computer con internet. «Per fortuna esiste il tasto cerca», ridacchia. Quindi si scarica un libro e poi con la funzione cerca si va esattamente nel punto dove si trova il nome Zuccato. Il libro è diviso in tre parti: gli Zuccato di Venezia, quelli di Padova e il ramo di Parenzo. Non si tratta di una famiglia di illustri sconosciuti, anzi. A Venezia gli Zuccato appartenevano all'ordine cittadinesco, cioè a quella classe intermedia tra patriziato e popolo, iscritta nel Libro d'Argento (i patrizi lo erano nel Libro d'Oro) che forniva la burocrazia della repubblica e che costituiva la vera forza dello stato, perché i patrizi ruotavano nelle cariche, ma i segretari rimanevano sempre al loro posto e rappresentavano la continuità e la memoria delle istituzioni veneziane.

GLI AVI

Gian Girolamo Zuccato nel 1772 viene eletto cancellier grando, la massima carica della burocrazia della Serenissima, che nel cerimoniale dello stato veniva subito dopo quella di doge: nei cortei solenni il doge sfilava al primo posto, il cancellier grando al secondo. Scrive Notizie del mondo, una delle gazzette che si stampavano nella Venezia settecentesca, che la mattina dell'8 marzo 1772 «da questo serenissimo consiglio fu eletto a pieni voti Gian Girolamo Zuccato in cancellier grande della Serenissima repubblica onde per tre sere consecutive nella casa di sua abitazione tutta copiosamente illuminata fu data festa di ballo senza maschera, atteso il tempo quaresimale e quindi incendiata davanti al palazzo una macchina di fuochi artifiziali e dispensato al popolo denaro, pane, e vino in abbondanza». La casa di famiglia si trovava al ponte delle Ostreghe, ma i festeggiamenti erano stati organizzati in un palazzo più grande, sempre a Santa Maria del Giglio. In precedenza aveva ricoperto vari incarichi, il più importante dei quali era stato quello di residente a Londra.

DIPLOMATICO A LONDRA

Il residente era un rappresentante diplomatico di rango inferiore rispetto all'ambasciatore, che era sempre un patrizio. Per esempio, in quegli anni il rappresentante della Serenissima a Londra era un residente, e quindi un cittadino originario, a Parigi c'era invece un ambasciatore e la carica andava a un patrizio. Fa un po' ridere che Gasparo Gozzi, giornalista e polemista, se la prenda con Zuccato quando è ancora segretario, un personaggio definito «cagnesco» che «ammorbava l'ufficio con sofisticherie e mollaggini» e in seguito, quando viene eletto cancellier grando, fa una giravolta di 180 gradi: «Or qui l'alta del mar regina addita/ Co' nomi antichi de' Zuccato illustri/ Ogni lor fedel opra, e più gradita».

ARTIGIANI

Gli Zuccato del Mosaico vivono a Venezia nel Cinquecento e partecipano alla decorazione musiva della chiesa di San Marco (non era ancora basilica, lo diventerà soltanto a inizio Ottocento). Ci lavorano parecchi membri della famiglia, tra i quali quattro fratelli, generazione dopo generazione. Francesco diventa maestro di mosaico nel 1522 e muore nel 1577. Esegue da solo il mosaico raffigurante San Geminiano, su cartone di Tiziano, e parte dei mosaici della sacrestia, Francesco è anche sacrestano, incarico che al tempo prevedeva di essere depositario delle chiavi della chiesa. Arminio, nipote di Francesco, diventa maestro di mosaico nel 1578 e tale rimane fino al 1596. Il ramo padovano della famiglia, ma forse si potrebbe dire di Monselice, ha fatto erigere nel XVI secolo una bella villa veneta, villa Zuccato-Sartorio-Sbalchiero, oggi Colpi. L'annesso oratorio è stato consacrato il 13 agosto 1641 dal vescovo di Padova, Gregorio Barbarigo, ovvero proprio il cardinale che impedirà a Elena Lucrezia Corner Piscopia, la prima laureata del mondo, di laurearsi in teologia costringendola a ripiegare su filosofia, nel giugno 1678.

IN ISTRIA

Gli Zuccato si erano spostati da Parenzo a Padova e nella cittadina istriana esistono due palazzi Zuccato, così come un palazzo Zuccato si trova a Ossegliano (Ozeljan), poco fuori Nova Gorica. Era passato agli Zuccato nel Settecento per via ereditaria femminile, bisogna tra l'altro tenere conto che quel territorio era sottoposto agli Asburgo e non alla Serenissima. Per questo palazzo transita uno degli Zuccato di Parenzo, Giorgio Giovanni, che diventa generale di Caterina II di Russia, con il nome di Egor Gavrilevic Zuccata. Un discendente di questo generale vive oggi a Lubiana, capitale della Slovenia. Come si vede, quella degli Zuccato è una storia variegata e affascinante. Non resta che augurare a Gianfranco de Zuccato di riuscire a gettare luce anche sul ramo vicentino, quello che tutti conoscono per via dei crauti e dei cetrioli sottaceto.

Alessandro Marzo Magno

