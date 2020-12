IL PROVVEDITORE

VENEZIA Si è svegliata all'alba, preoccupata. Sapeva del rischio che le previsioni venissero superate dal meteo, che con il Mose abbassato - e a quel punto non più azionabile - l'acqua sarebbe tornata ad allagare Venezia, riaccendendo le polemiche. Timori del provveditore alle Opere pubbliche, Cinzia Zincone, che con il passare delle ore si sono puntualmente materializzati. «Noi abbiamo applicato le procedure, che con una previsione al di sotto dei 130 centimetri, non indicava un possibile sollevamento - spiega -. In questa fase, con l'opera ancora provvisoria, in mancanza di tutte le squadre, era corretto seguire le procedure, che ti danno una guida razionale, non emotiva. Ora, però, anche sulla base di questa esperienza, le procedure si possono anche cambiare. Una cosa che va valutata con calma».

SOLLEVAMENTO IMPOSSIBILE

Una giornata difficile, quella di ieri, dopo un fine settimana di successi per il Mose, con le barriere azionate per due giorni di fila. «Per 48 ore hanno fatto dei miracoli - sottolinea Zincone - è stato un sacrificio non da poco per chi ha fatto fronte a questo lavoro, con tutta l'opera ancora provvisoria». Tra domenica e lunedì, poi, i tecnici del Mose sono tornati a casa, ma con previsioni al limite per ieri. In mattinata quelle del Centro previsioni e segnalazioni maree indicavano ancora una massima di 125 per le 15.10, quelle della sala operativa del Mose una probabilità di 114 con un margine di errore di qualche centimetro. Una differenza, tra i due organi tecnici, che si era già presentata in passato: possibile causa di confusione? «Non è questo il problema - ribatte il provveditore - Alla fine le previsioni, che hanno punti di riferimento diversi, sono abbastanza in linea. E comunque anche quella del Centro maree, stavolta, era sotto i 130».

In tarda mattinata, però, è arrivato il vento, che ha cambiato tutti numeri: 125 è diventato 135, poi a 145... «Questo è l'imponderabile. E con le nostre procedure, di fronte a un peggioramento repentino, non siamo attrezzati - ammette Zincone - Lo siamo, a fronte a un miglioramento, non a un peggioramento. Ecco, su questo si potrà intervenire in futuro, dopo una valutazione attenta, con un cambio di procedure, anche in questa fase provvisoria». Ma rispetto a ieri Zincone ribadisce che non c'erano alternative: «Ci siamo attenuti alle procedure approvate, come è giusto in questi casi. Con quel peggioramento rapido era troppo tardi per allertare le navi, ma anche per mobilitare le squadre addette ai sollevamenti. Erano appena tornate a casa, non abbiamo ancora tutto il personale formato. Era veramente impossibile».

Zincone ci tiene a sottolinea che, con il Mose a regime, problemi del genere «non si dovranno verificare»: la soglia di salvaguardia sarà abbassata, ma soprattutto ci sarà personale sufficiente a garantire sollevamenti anche improvvisi. «Ora è diverso, ma è giusto migliorare le procedure, anche in questa fase».

IL NUOVO ALLARME

Problemi di questo tipo non dovrebbero ripetersi né oggi, né domani, altre giornate critiche, ma stavolta già nelle previsioni, secondo i termini fissati dalle procedure attuali. E così ieri la macchina del Mose è tornata a mettersi in moto. Per stamattina e per domani.

Roberta Brunetti

