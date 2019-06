Zattere, montate le prime rampe definitive

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ACCESSIBILITÀVENEZIA Hanno una pavimentazione in resina grigia che richiama i masegni. Parapetti con una rete leggera, interamente in acciaio. Particolari curati, come il corrimano che termina ricurvo. Le prime rampe di nuova generazione, tanto attese alle Zattere, sono finalmente state montate sul ponte Calcina. Oggi saranno aperte al transito, mentre sono già iniziati i lavori per il montaggio delle nuove passerelle anche sul vicino ponte Longo. Una tappa importante di un percorso verso una Venezia più accessibile che prosegue da anni,...