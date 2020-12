LA STORIA

La prossima volta che andate a Firenze, passate per la Loggia del Mercato Nuovo, detta anche del Porcellino per via della fontana con un cinghiale di bronzo, trasfigurato in maiale a furor di popolo. Andate proprio dalla parte del Porcellino e alzate gli occhi: vedrete nella casa di fronte una lapide, C'è scritto che lì, nel dicembre 1917, è stata composto Stelutis alpinis il più celebre canto corale in friulano. Già, c'è un filo che lega Pontebba, luogo di nascita di Arturo Zardini, l'autore di Stelutis alpinis; Firenze, dove Zardini era profugo di guerra, e Venezia, dove vive Sergio Piovesan, 82 anni d'età e 56 di coro Marmolada che si dedica al recupero dell'opera musicale di Zardini. Per di più il Marmolada coro veneziano di 25 elementi che il 7 dicembre 2019 ha compiuto 70 anni, ha fatto di Stelutis alpinis uno dei suoi cavalli di battaglia. Tra l'altro a Firenze c'è stata anche la prima assoluta del coro, nel gennaio 1918, in un'osteria vicino al Porcellino, dove un gruppo di sfollati friulani ha intonato il nuovo canto, accompagnato da una signora che suonava il pianoforte del locale.

LA BIOGRAFIA

Arturo Zardini era nato nel 1869 quindi l'anno scorso ricorrevano i 150 anni a Pontebba, località che al tempo era al confine tra Regno d'Italia e Monarchia austro-ungarica: il torrente Pontebbana divideva l'italiana Pontebba dall'austriaca Pontafel. In precedenza, dal 1420 al 1797 lì correva il confine tra la Serenissima e gli Asburgo. Pontebba non era esattamente il centro del mondo e Zardini aveva imparato a suonare la cornetta da autodidatta. Nel 1888, diciannovenne, si arruola nel Regio esercito, rimane tredici anni sotto le armi e diventa un musicista formato: lo mandano a suonare nella banda di un reggimento di stanza a Modena, poi va a a studiare nell'Istituto musicale di Alessandria, quindi partecipa a un corso di perfezionamento al Liceo musicale Gioacchino Rossini di Pesaro, dove si diploma direttore di banda. Nel 1901, un anno prima del congedo, si era distinto in un concorso musicale a Palermo, con una Serenata per archi.

A PONTEBBA

Finito il servizio militare, torna nella sua Pontebba, dove compone musiche per banda e per coro. Arriva il 1915, Zardini, per tanti anni militare, è ovviamente interventista, compone un canto, Inno agli alpini, chiaramente antiaustriaco. Il 2 aprile il coro lo canta vicino al ponte che fa da confine, Zardini viene avvisato di non attraversare il ponte perché di là lo stanno aspettando per arrestarlo. Il 20 maggio viene sgomberata Pontafel, il 21 Pontebba, ai cittadini viene concesso di portare con sé soltanto una valigia, l'archivio di Zardini rimane nell'abitazione del musicista. Il 24 maggio l'Italia dichiara guerra all'Austria-Ungheria e su Pontebba/Pontafel comincia il tiro incrociato delle artiglierie. Dopo Caporetto tornano gli austriaci, gli abitanti, che erano stati sfollati a Moggio udinese, ora sono mandati a Firenze e questo spiega perché proprio lì sia stato composto Stelutis alpinis. Pontebba esce malconcia dalla guerra: 133 case distrutte, 119 inabitabili, solo 44 parzialmente riparabili. Pontafel ora che il confine non c'è più diventerà Pontebba nuova è quasi completamente rasa al suolo. Sotto le macerie rimane anche l'archivio di Zardini.

LA SCOPERTA

Dopo la guerra il musicista torna a Pontebba, dove muore nel 1923, a 54 anni, lasciando due bambini piccoli. La vedova cede tutte le partiture che aveva in casa al nuovo maestro del coro, ma poi, nei passaggi da un maestro a un altro il materiale finisce disperso. Giuliano Rui è il nipote di Arturo Zardini, vive a Pontebba, e si sta dedicando caparbiamente e amorevolmente a recuperare il patrimonio musicale del nonno. Parecchio è riuscito a far riemergere dalle tenebre del passato, ma parecchio altro manca ancora. Non si sono mai ritrovate, soprattutto, due partiture: quella composta per il concorso del 1901 e Gli Ascari, una marcia trionfale composta per le truppe tornate nel 1912 dalla guerra di Libia. La copia della Serenata per archi conservata a Pontebba è andata dispersa durante la Grande guerra, ce ne dovrebbe essere una copia conservata nell'archivio del Conservatorio di Palermo, ma i tentativi di rintracciarla non hanno portato ad alcun esito.

LE PARTITURE

Degli Ascari è stata rintracciata soltanto la partitura per basso, ma tutto il resto è ancora disperso. «Nel corso di poco più di due anni sono state recuperate molte partiture», scrive Rui nella presentazione di Opere varie, «dimenticate, sconosciute e inedite, cosa questa che nonostante il mio pluridecennale impegno non riuscii a veder realizzate in Friuli. Ho potuto con grande gioia vedere le brutte copie da decifrare, sia nel testo che nella partitura, prender vita e tradursi in belle copie con la possibilità di ascoltarle». Sergio Piovesan è figlio di una friulana che pure lei era stata profuga nel 1917, il primo canto sentito da bambino è stato Stelutis alpinis, da allievo ufficiale di complemento degli Alpini, ad Aosta, cantava nel coro della scuola e dal 1965 fa parte del coro Marmolada, di cui oggi è il decano.

LA RACCOLTA

Con la musica di Arturo Zardini ci è cresciuto e con l'inizio dell'era dei computer si è impegnato a digitalizzarla e a riunirla in pubblicazioni online. L'ultima, uscita in novembre, si intitola Musiche varie di Arturo Zardini, e riunisce musiche sacre, composizioni per banda, canti patriottici e persino un fox trot, a testimonianza dell'ecletticità del compositore friulano. Le altre due, sempre Edizioni Coro Marmolada, sono Stelutis alpinis, ma non solo (2017) e Canti friulani di Arturo Zardini. Opera omnia che contiene 35 brani musicati da Zardini, 14 dei quali con testo scritto da lui e 19 sono testi di poeti friulani contemporanei e amici del compositore (ci fosse interessato le può scaricare dal sito www.coromarmolada.it). Alcuni ritrovamenti sono stati del tutto casuali, come il canto Cisilute, trovato all'interno di uno spartito conservato nel Seminario di Udine, copiato da un anonimo nel 1931 dove il componimento era indicato come opera di Zardini. Naturalmente il coro Marmolada, dal 2009 diretto da Claudio Favret, e presieduto da Giorgio Nervo, non esegue solo i componimenti del friulano Zardini, ma vanta anche una lunga tradizione di barcarole e canti popolari veneziani. Su tutti una struggente versione per coro e quattro voci virili del celeberrimo canto lagunare seicentesco E mi me ne so ndao (la si può ascoltare su youtube) e poi il canto del batipalo o la preghiera degli zingari. Un repertorio dal mare ai monti.

Alessandro Marzo Magno

