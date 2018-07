Zappalorto torna a Venezia da prefetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITORNOVENEZIA «Sono contento di tornare nella mia regione e di poter lavorare per Venezia, dove ho passato un anno come commissario straordinario del Comune. Un'esperienza indimenticabile in tutti i sensi...». A pensarci bene, quei puntini di sospensione alla fine del suo primo messaggio da prefetto di Venezia, potrebbero avere mille interpretazioni. Perché quella di Vittorio Zappalorto, incaricato di tenere a dritta la barra dell'amministrazione dopo la bufera del Mose e l'arresto del sindaco Giorgio Orsoni, decisamente non è stata la...