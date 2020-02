LA TRILOGIA

Un successo su tutta la linea. E anche il plauso delle istituzioni per il modo di rievocare l'identità veneta. Lui è Alberto Zanetti, classe 1984, e autore della trilogia sulla storia della Serenissima Sulle Ali del Leone, pubblicata da Piazza Editore di Silea. I tre libri s'intitolano Il principe di Venezia, Leoni da mar, I cavalieri di S.Marco, e sono usciti nell'arco di un anno. Tre romanzi ambientati nel 500 veneziano tra la Lega di Cambrai e la battaglia di Lepanto; un significativo caso editoriale, e al tempo stesso una storia di solidarietà letteraria per la recente campagna #books4books, grazie alla quale Zanetti ha devoluto i guadagni alle librerie Mare di Carta, Bertoni e Goldoni di Venezia. Ha venduto oltre 2000 copie anche all'estero, e Il Principe di Venezia ha già avuto la prima ristampa. Zanetti è nato a Venezia, si è laureato in Scienze Politiche all'università di Padova, con un curriculum in Storia e Politica Internazionale, lavora come controllore del traffico aereo ad Abano Terme.

La passione per Venezia e per la sua storia, nasce durante la scrittura della tesi di laurea sulla Serenissima. Mi ero stupito di quanta storia nascondesse Venezia, che nessuno conosceva racconta Zanetti Decisi di riscriverla con trasporto e romanticismo, ma fu rifiutata perché la tesi richiedeva un testo scientifico e asettico. E così nel giro di un anno, convinto che la sua storia potesse ancora affascinare, Zanetti la riprende in mano, e crea una saga di romanzi storici ambientati tra gli eventi che hanno caratterizzato la vita di Venezia e del suo impero. La trilogia Sulle Ali del Leone ripercorre gli avvenimenti più importanti di Venezia, dagli anni della sua massima ascesa al lento ma inesorabile declino, raccontati con il romanticismo e lo spirito d'avventura che suscitano le grandi imprese compiute dai padri.

CATERINA CORNARO

Il Principe di Venezia affronta la vicenda di Caterina Cornaro, regina di Cipro e Signora di Asolo, che nel 1494 viene prescelta per una ambasciata segreta alla corte del re di Francia. Il suo segreto sarà scoperto quindici anni più tardi, mentre la Lega di Cambrai si forma per annientare completamente Venezia. Leoni da Mar è ambientato nel 1570, quando Giacomo Rinaldi, detto Zuan, vive come contrabbandiere e mercenario nella colonia veneziana di Cipro. Dovrà combattere contro la flotta turca nell'intricato scenario del Mediterraneo orientale alla vigilia della battaglia di Lepanto. In I Cavalieri di San Marco Zuan dovrà guidare una disperata missione segreta, legata al ritrovamento di un manoscritto antico scovato da un ammiraglio turco. La storia dà la risposta a una delle domande più frequenti spiega Zanetti perché il mondo oggi è come lo vediamo. C'è una storia che portiamo con noi come un bagaglio plurimillenario. Nella Serenissima Venezia è riuscita a rappresentare una porta di ingresso, un ponte tra Oriente e Occidente, una metropoli internazionale. Uno stato che si estendeva fino a Costantinopoli, abituato a una tolleranza funzionale, a interessi economici. E poi nei miei libri racconto il rapporto tra la città, lo stato veneto, e il santo patrono, San Marco. Per chi vuole saperne di più appuntamento il 13 febbraio, alle 18, alla Feltrinelli di Mestre.

Filomena Spolaor

