Zaia prende tempo: «Stiamo valutando» I separatisti: «Vedrete che ricorrerà»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA La bocciatura al Tar del Referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre continua a far discutere. Ieri a esprimersi sul tema, senza però esporsi troppo, è stato il presidente della Regione Luca Zaia, che ha dichiarato: «I Comitati per la separazione di Venezia e Mestre fanno bene a fare lobby e a difendere le loro idee». Lo stesso Zaia ha preso tempo anche sulla decisione di ricorrere al Consiglio di Stato, limitandosi a lasciare aperta ogni possibilità di intervento: «Come Regione stiamo ancora valutando la sentenza, per...