CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Zaia ha ragioneDai Mondiali di scialle OlimpiadiOrmai possiamo dire che mancano meno di tre anni al grande evento dei mondiali di sci alpino che si disputeranno a Cortina d'Ampezzo 2021, per cui per le opere il tempo stringe, specie per quanto riguarda la viabilità.Sull'onda dei mondiali è encomiabile e sostenibile la proposta del Governatore del Veneto Luca Zaia, persona lungimirante che vede ben oltre la punta del naso, di candidare le Dolomiti per le olimpiadi del 2026. Sarebbe un toccasana per tutto il comprensorio interessato, sia in...