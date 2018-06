Young Signorino nella versione veneta diventa Contadino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Mentre infuria la polemica sul rapper pro droga Young Signorino, sul web dilaga la sua parodia. E, ancora una volta, a firmarla è Nicola Canal, 33 anni, il trevigiano di Farra di Soligo seguitissimo su Facebook attraverso la sua pagina Canal - il canal sin dai tempi dell'Expo 2015 (con l'esilarante sfuriata perché il Veneto non aveva un capanon) fino al dialogo tra Ken e Barbie. Adesso, a finire nel mirino è Paolo Caputo, definito musicista e cantante, noto per i testi controversi e per i reiterati appelli all'uso di droghe e a Satana nelle...