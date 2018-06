CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Yorgos Lanthimos, che gode di incontrollato entusiasmo tra gli spettatori più affezionati alla crudeltà, non è propriamente un regista accomodante. Più digeribile di Avranas, che distorce brutalmente la visione disperata, disumana e grottesca di una società malsana che parte dalla famiglia, rappresenta la voce più nota del cinema greco del nuovo millennio, che fa della violenza il mezzo di comunicazione più efficace.Con Il sacrificio del giovane cervo, passato a Cannes lo scorso anno, scruta per l'ennesima volta in modo implacabile,...