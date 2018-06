Wolfsburg cala il pokerissimo: cinque gioielli a zero emissioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOCOLORADO SPRINGSLa I.D. R Pikes Peak non è certo una semplice sassata nello stagno. Piuttosto è la ciliegina su una torta ricchissima che vuole cambiare lo scenario dell'automotive mondiale puntando forte sulla mobilità sostenibile. Un tema che prenderà sempre più piede e nel quale il gigante di Wolfsburg vuole essere leader planetario. La strada è tracciata da tempo, di tanto in tanto ci sono delle accelerazioni come il trionfo l'altro ieri con tanto di record assoluto nella regina delle corse in salita, una vera icona del...