Wind Music Awards a Pausini e Baglioni

Assomusica, l'associazione italiana organizzatori e produttori spettacoli di Musica dal vivo, in collaborazione con la Siae e con le Associazioni del Settore Discografico AFI, FIMI e PMI, è partner ufficiale dei Wind Music Awards 2018, i premi della musica italiana realizzati da Wind e prodotti da F&P Group, oggi 5 giugno, all'Arena di Verona e in onda in prima serata su RaiUno con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.Nel corso della serata di apertura, Assomusica consegnerà due Premi Speciali a due grandi stelle del panorama...