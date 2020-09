IL PROGETTO

La moda del futuro passa dal White. Fino al 27 settembre si tiene a Milano il salone-vetrina internazionale della moda contemporary, forte di 200 marchi, nel segno della sostenibilità e con tanti progetti e collaborazioni. Novità il Fuori Salone che ricalca quello celebre del design, grazie alla collaborazione con Interni, il magazine che trent'anni fa inventò a Milano proprio la fortunata formula a margine della Fiera del mobile. Diversi store ospiteranno eventi tra moda e design e molti marchi sono da tenere d'occhio: 10 Corso Como supporta Vièn, ospite speciale di White; DAAD presenta una nuova capsule di Giovanna Cavagna; Biffi Boutiques dedica una vetrina al marchio di accessori Maissa; negli spazi di Bel la maglieria di Avant Toi, mentre l'azienda di fragranze Acca Kappa ospita la moda sostenibile di Yekaterina Ivankova, special guest di White.

«La vera novità - spiega Massimiliano Bizzi, fondatore del Salone - è l'aggregazione, avere finalmente pensato a una progettualità comune. Credo molto in questo format aperto al pubblico che da sempre mi appartiene e che ho già sperimentato con eventi come la sfilata in piazza Duomo e il percorso per scoprire le chiese nascoste di Milano».

P.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA