Weinstein accordo da 44 milioni per le vittime

L'ex re di Hollywood Harvey Weinstein (nella foto) ha raggiunto un accordo preliminare da 44 milioni di dollari con i suoi ex soci e il procuratore di New York per risolvere le azioni legali intentate nei suoi confronti da numerose donne che lo accusano di abusi sessuali. Della somma, 30 milioni andrebbero alle vittime, agli ex dipendenti e ai creditori della sua società produttrice, ora in liquidazione dopo la dichiarazione di bancarotta. Gli altri 14 milioni sarebbero usati per pagare le spese legali dei soci di Weinstein, inclusi i suoi ex...