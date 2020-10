LA RASSEGNA

Un festival tra reale e virtuale, tra fantasia e realtà, nel segno del brivido. Sarà un'edizione speciale quella 2020 del festival Veneto: Spettacoli di Mistero, promosso per il dodicesimo anno da Regione e Unpli Veneto. L'edizione 2020 sarà adeguata alle normative anti-Covid. Saranno oltre un centinaio i racconti della tradizione ambientati tra piazze, ville, teatri, castelli, boschi e zone di mare, realizzati grazie ai volontari delle Pro Loco venete.

A partire dal fine settimana oggi e domani con i sette eventi provinciali prenderà il via la 12. edizione sotto la direzione artistica di Alberto Toso Fei (www.spettacolidimistero.it). Non mancano le novità virtuali: l'Anteprima del Festival su piattaforma GoToMeeting. C'è poi l'Almanacco del mistero curato dal cantastorie Roberto Popi Frison, in diretta Facebook ogni sera alle 21 dal 31 ottobre al 30 novembre- Previsti due canali social (con hashtag #spettacolimistero e #ilvenetotistrega). «Per tutti gli ospiti che parteciperanno, in presenza o virtualmente, la rassegna si propone come un viaggio nel meraviglioso fascino nascosto del Veneto» dice il presidente Unpli Veneto Giovanni Follador. Il programma spazia dalla riscoperta del passato medievale a Belluno, con draghi, musica, teatro e gastronomia, alla scoperta dei segreti custoditi nel Museo Civico di Santa Caterina a Treviso. Una passeggiata tra le calli veneziane accompagna alla ricerca delle voci degli spiriti che ancora riecheggiano nei dintorni delle prigioni del Palazzo Ducale, raggiunge la scala del Bovolo, la calle dei Assassini fino a Ca' Benedetto Marcello. A Verona, all'Arsenale per scoprire come la scuderia divenne la chiesa di San Francesco, mentre a Vicenza l'oratorio di San Nicola racconta vita e opere del santo. A Padova un itinerario alla scoperta degli ambienti di accoglienza di pellegrini e malati tra 300 e 700, da Prato della Valle all'Ospedale Giustinianeo, mentre a Rovigo burattini, streghe e fantasmi. (gb.m.)

