Dopo lo choc, la reazione. Dopo il silenzio, la musica. Negli ultimi mesi sono nate alcune esperienze di coro virtuali in epoca pandemica. Ma è dal Veneto che parte una delle prime esperienze professionali di coro a cappella che riunisca artisti da tutto il mondo, nata durante il lockdown per studiare ed eseguire brani corali di autori contemporanei. L'idea è di due musicisti nordestini per far incontrare le esigenze di compositori, cantanti e pubblico. Ventiquattro cantanti professionisti da tutto il mondo hanno scelto di unirsi e cantare in coro. Dietro al progetto We-Choir, nato tra Sacile e Rovigo la scorsa estate, c'è il desiderio di due musicisti Gaetan Nasato Tagnè, 37 anni e Nicola Elias Rigato, 30 di continuare a scrivere musica. E di vederla eseguita.

«Abbiamo trascorso mesi terribili, soprattutto durante il primo lockdown - spiega Nasato Tagnè - eravamo impreparati anche tecnologicamente a offrire una risposta. Quando Nicola Elias mi ha proposto la cosa confesso di essere stato scettico. Poi siamo riusciti a ritanarci e ci siamo messi al lavoro. Ed è nato il coro virtuale». Tramite il web e il passaparola hanno reclutato 24 cantanti da Europa, Nord Africa e Stati Uniti, disposti a studiare ed eseguire i loro brani. Il primo video di We-Choir è stato mandato on line in gennaio. Si intitola Meanwhile planets e porta la firma di Rigato. Il prossimo titolo sarà invece un Nunc dimittis a sei voci di Nasato Tagnè e dovrebbe essere messo su piattaforma in aprile in prima esecuzione assoluta.

GLI IDEATORI

«La parte più complessa è stata il montaggio - prosegue Gaetan - We-Choir è un progetto nascente: un coro a cappella professionale di cantori e cantrici che studiano in proprio la parte e la registrano secondo l'indicazione del compositore. Poi tutte le tracce vengono messe in sincrono in modo da riprodurre un'esecuzione corale sul modello di un concerto dal vivo. Abbiamo con noi un regista che ci aiuta nella gestione e nel montaggio del video». L'obiettivo è sfruttare questo periodo di instabilità e difficoltà per creare rete attraverso un progetto innovativo, un coro virtuale che permetta di raggiungere più persone possibile, facilitando la diffusione del repertorio contemporaneo ed aiutando nuovi compositori ad emergere nel panorama musicale. «La nostra vuole essere una risposta concreta alle problematiche che questo momento pandemico ha messo in risalto, e nasce proprio dalla necessità di continuare a condividere bellezza ed unione». Il messaggio di fondo è credere ancora nelle proprie scelte di vita, e poter diffondere un po' di bellezza in tempi così difficili. «È un'idea di resilienza applicata al mondo dell'arte. Dobbiamo darci speranza per il futuro. La nostra categoria sarà tra le ultime a riavere la possibilità di lavorare nell'ordinarietà, pur sempre precaria, precedente la pandemia»

Elena Filini

