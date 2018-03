Watchmakers i capolavori indipendenti esposti a Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ACCESSORIL'orologio che porteremo al polso nel 2018 sarà meccanico e sarà in acciaio. Questa l'indicazione uscita dal salone di Basilea, che ha visto quest'anno oltre 100 mila visitatori e 650 espositori. Girando per gli stand si è avvertita una grande voglia di realizzare segnatempo in grado di unire qualità, precisione, scelta dei materiali e prezzo adeguato. Perché la scelta dell'acciaio? Semplice: è un materiale indistruttibile, sostanzialmente economico, nobilitato nell'orologeria da lavorazioni e finiture eccezionali.Non è un caso...