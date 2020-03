Trovare Satoshi Kondo, da sei mesi direttore creativo di Issey Miyake e alla sua seconda collezione appena presentata durante la settimana della moda francese, non è facile. Non perché si faccia desiderare o arrivi in ritardo come alcuni stilisti-divi di occidentale memoria. Semplicemente perché è difficile da individuare. È un ragazzo come tanti (è nato nel 1984), che lavora gomito a gomito con gli altri giovani del suo team di design, tra un via vai di modelle, buyer, addetti alla comunicazione e impiegati della casa di moda giapponese. È seduto a un tavolo bianco uguale e perfettamente allineato agli altri in una luminosa palazzina col tetto in vetro, all'interno di un cortile della più antica piazza parigina, Place des Vosges. Un'isola serena e fuori dal tempo, così come dal rincorrersi sfrenato delle tendenze modaiole. Dopo la laurea in fashion design al Ueda College di Osaka, lo stilista è entrato in Issey Miyake, dove lavora da più di 13 anni. Il fondatore decise, nel 1999, di lasciare le collezioni femminili a suoi stretti collaboratori fino ad arrivare proprio a Kondo, che sulle passerelle ha portato modelle sorridenti e che, quando gli viene posta una domanda, sembra interrogare per primo se stesso, carezzandosi il capo, socchiudendo gli occhi dietro la montatura leggera e disegnando con una matita linee, bozzetti o ideogrammi giapponesi su un foglio che porta con sé.

Da cosa nasce il suo interesse per la moda?

«Ho sempre amato disegnare. Lo facevo per me stesso, così come creavo abiti solo a uso personale e mai avrei creduto che mi sarei ritrovato a pensarli e realizzarli per altri. Quando ho iniziato a farlo, però, mi è subito piaciuto, è stato entusiasmante poter immaginare capi per le persone. Ma a dirla tutta è stato solo dopo aver conosciuto Issey Miyake che ho deciso di frequentare una scuola di moda».

Come mai lo ha così tanto colpito?

«Lui ha cambiato l'idea stessa del fare vestiti. Grazie soprattutto a due tecniche: l'A-Poc, con la quale un filato entra in macchina ed esce già tessuto tubolare senza cuciture e con la forma finita del capo, e il Pleats Please, grazie al quale un vestito finito è inserito in una macchina per il plissé e da piatto diventa tridimensionale. È stata una vera rivoluzione, che ha ridefinito la silhouette partendo dal corpo e dalla sua presenza. Emozione allo stato puro».

E sull'emozione ha puntato anche con la sua ultima sfilata, con una serie di maglie legate insieme sul filo dell'inclusività.

«Mi piace dare messaggi positivi con le mie passerelle. Mi piace pensare che una parte di se stessi possa continuare anche nell'altro e viceversa e vorrei che ci fosse comunione totale, anche tra generazioni diverse. Per questo abbiamo usato macchine che producessero i capi senza cuciture, per creare un collegamento totale. La connessione è anche nell'uso di filati diversi: in questo modo lo stesso cartamodello presenta risultati diversi, perché c'è il filo che aderisce più o meno al corpo, per esempio».

Le modelle sulle sue passerelle vanno in skate, sorridono, si stringono. Come mai?

«Il mio primo obiettivo è stato ed è trasmettere un senso di gioia e di comfort. Voglio che i miei abiti diano cura, siano funzionali e quasi abbraccino le persone, in un delicato equilibrio tra la tradizione e l'innovazione».

Come si ottiene questo comfort?

«È alla base della ricerca e della filosofia di questa casa di moda. Un vestito per prima cosa deve farti sentire bene: questa è la chiave per disegnarlo. Confortevole significa anche ridurre drasticamente il numero di tagli e cuciture, dando vita a un pezzo unico di stoffa, col minor assemblaggio possibile. Piegato è qualcosa di piatto, di bidimensionale, ma indossato diventa tridimensionale, prende vita col corpo. E a seconda del fondamentale spazio tra quest'ultimo e la stoffa può avere effetti diversi. Se un abito, anche semplice, permette di muoversi e dà emozione ti rende felice».

Ha lavorato con Issey Miyake. Cosa era prima e cosa è per lei ora che è diventato direttore creativo della sua linea donna?

«Il brand è iniziato con lui e va portato avanti. Mi piace utilizzare pezzi iconici della maison e riproporli in chiave contemporanea, unendo il passato alla mia visione, che si fonda sull'ironia e sulla ricerca della gioia».

Si confronta con Issey Miyake?

«La nostra è una relaziona molto stretta, ma non ho mai ricevuto alcuna istruzione precisa. So che se dovessi aver bisogno di lui ci sarà sempre. Il nostro dialogo è frequente, quasi quotidiano e da lì nascono molte idee. Direi che è un parlare ispirazionale, fluido, che apre la mente. Ma Miyake mi lascia una totale libertà creativa, senza input di alcun tipo».

Quali sono le principali differenze estetiche tra Oriente e Occidente?

«È una domanda difficile... Forse la diversità è l'approccio. Da noi un pezzo di tessuto diventa la copertura morbida del corpo. In Occidente prevale la sartorialità».

Anna Franco

© RIPRODUZIONE RISERVATA