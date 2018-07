Vongole pirata Sequestrati quasi 80 chili a San Giuliano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEMESTRE Erano nascosti fra i cespugli in una zona adiacente alla strada che da San Giuliano conduce a Venezia. Quattro sacchi di vongole appena pescate, per un peso totale che sfiora gli 80 chilogrammi. I molluschi sono stati subito rigettati in laguna perché ancora vivi. A operare il sequestro, ieri mattina, sono stati i militari della Guardia costiera, coordinati dal 9. Centro regionale di controllo area pesca della Direzione marittima di Venezia impegnati in una costante attività di contrasto al fenomeno della pesca illegale...