«Volevo raccontare le ferite della storia prima e dopo il Muro»

DITTATURA E DEMOCRAZIALe dittature uccidono l'arte. Ma anche le democrazie, con i loro politically correct possono avere le proprie colpe. L'arte di oggi ha perduto la sua artigianalità, produce spesso opere terribili, ma in mezzo a questo caos si pescano cose incredibili e innovative. Lo dice Florian Henckel von Donnersmarck, conosciuto a Venezia anche per avervi girato una decina d'anni fa The tourist, che aveva messo in discussione subito il suo talento riconosciuto con la sua opera prima, La vita degli altri, Oscar al miglior film...