Volevo fare la rockstar, serie tv friulana con Battiston e Bellè

FICTIONÈ la post industrializzazione: la classe lavoratrice si impoverisce e i sogni si restringono. Un tema universale raccontato ora in una serie tv prodotta da Rai Fiction e Pepito Produzioni, per la regia del friulano Matteo Oleotto, già visto all'opera in Zoran, il mio nipote scemo. Si intitola Volevo fare la rockstar, la nuova fiction che, entro l'anno, andrà in onda su Rai2 ed è ambientata nel Nord Est. Ispirato all'omonimo blog di Valentina Santandrea, racconta la storia di Olivia, rimasta incinta a sedici anni, che ha dovuto...