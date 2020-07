JESOLO

Sono state tutte confermate in appello le tre condanne a otto anni di reclusione ciascuno per il tentato omicidio di un albanese di 25 anni, gettato nelle acque del Piave, a Cortellazzo, dopo essere stato ferito con un colpo di pistola. Era la notte tra il 31 dicembre 2018 e l'1 gennaio 2019. La sentenza è stata letta ieri dal giudice Carlo Citterio, presidente della Corte giudicante. A processo, e quindi con la sentenza di primo grado confermata, c'erano Lefter Disha, 46 anni, Armiol Gioka, 32 anni ed Elton Koka, 33 anni, tutti albanesi come la vittima.

Due degli imputati (Koka e Lefter) qualche mese dopo l'arresto per il tentato omicidio del connazionale a Capodanno 2019, si erano visti notificare un secondo ordine di carcerazione firmato questa volta dalla procura distrettuale Antimafia di Venezia. I due infatti sono coinvolti con l'accusa di spaccio, nella maxi-inchiesta sulle infiltrazioni dei casalesi nel Veneto orientale. Nell'architettura ricostruita dai pm Roberto Terzo e Federica Baccaglini, Koka e Lefter avevano trovato un accordo con il presunto boss dei casalesi, Luciano Donadio, per la fornitura di un chilo di cocaina a volta, a partire dal 2013.

Secondo i carabinieri del Nucleo investigativo di Mestre e della compagnia di San Donà, era sempre la droga il movente del tentativo di omicidio per cui ieri è arrivata la conferma della condanna. Disha e Gioka avevano preso con sé la vittima all'uscita dal Gasoline di via Mazzini, a Jesolo, e poi lo avevano sottoposto ad un serrato interrogatorio nell'appartamento dove viveva Koka, difeso dall'avvocato Mauro Serpico e per cui ieri il pg aveva chiesto l'unica assoluzione. Nel faccia a faccia il venticinquenne era stato accusato di aver rubato una grossa partita di cocaina e per questo meritava una punizione esemplare.

Il primo colpo di pistola gli fu sparato alla gamba, all'interno di un appartamento: un avvertimento affinché si decidesse a vuotare il sacco. Il secondo colpo, in pancia, fu esploso poco dopo, in riva al Piave a Cortellazzo, in via Massaua, dove nel frattempo il giovane era stato portato per la sua esecuzione. Credendolo morto, il suo corpo fu gettato nel fiume. Il venticinquenne era però ancora vivo. Dopo essersi assicurato che i connazionali se n'erano andati, era uscito dall'acqua chiedendo aiuto ai carabinieri e facendo i nomi dei suoi aguzzini. I primi a finire in carcere furono Gioka e Disha. Pochi giorni più tardi fu arrestato anche Koka, inquilino dell'appartamento nel quale la vittima era stata interrogata dopo essere stata prelevata all'uscita dal Gasoline.

