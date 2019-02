CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Volete avere una salute migliore? Accertatevi di avere buoni livelli di vitamina D nel sangue. Se è bassa, assumetela con costanza, seguendo le indicazioni di un medico attento a questa preziosa (e trascurata) amica della nostra salute. Certo, sempre in sinergia con stili di vita sani. Perché ci è necessaria? È più di una vitamina, essenziale alla vita. È addirittura un ormone steroideo, che si comporta come un messaggero potente, quando interagisce con il suo recettore come una chiave nella serratura. Attiva così molteplici parti del...