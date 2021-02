Voglia di regalarsi un San Valentino speciale in tempi tutt'altro che speciali? Aman Venice, l'hotel 5 stelle in una delle residenze storiche più affascinanti di Venezia, propone un pacchetto con relax nella Spa, cocktail speciale, e cena romantica. Il trattamento pensato per la Spa è il Lissage Massaggio, una cura disintossicante a base di sale termale di Salsomaggiore e olio di Argan, il cocktail ideato per l'occasione sarà una miscela di gin giapponese, liquore al litchi e limone, con piccole aggiunte di sciroppo di rosa ed albume; questo cocktail viene shakerato, servito in una coppa e completato con fiori commestibili. Infine la cena, con un menu degustazione: Ostrica Fine de Claire con erbe di laguna, Catalana di scampi, Ravioli di pezzogna, crescione e mandorla, Filetto di rombo, patate e radicchio tardivo, Cuore di tatin di mele, con gelato alla vaniglia.

Una coccola certo non per tutti: chi se lo può permettere deve mettere infatti in conto 460 euro a testa per l'intero pacchetto, e 200 (sempre a testa) per cocktail e cena.

Ma è anche vero che se il budget è quello che è - per 30 euro ci si può comunque regalare un cocktail e una lussuosa parentesi in uno dei luoghi più affascinanti ed esclusivi della città.

