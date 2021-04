Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA FESTA DEL REMOVENEZIA Dopo lo stop dello scorso anno, a causa della pandemia, il Comitato organizzatore della Vogalonga si è interrogato se far svolgere la manifestazione nella data prevista di quest'anno, il 23 maggio, per la 46. edizione. Ancora non è prevedibile la situazione pandemica, perciò, con molta cautela, ed in sintonia con il Comune, il Comitato vorrebbe comunque far svolgere l'evento, ma in modalità ridotta. L'idea è...