Vogalonga per 2.100 barche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SPETTACOLOVENEZIA Vogalonga, edizione numero 44: 2.100 barche e 8.300 vogatori. Venezia oggi accoglierà gli amatori dell'acqua e del remo, sia esso pagaia o di legno sagomato, e tutte le tipologie di imbarcazioni. Sono ammessi tutti gli stili e le discipline, in questa giornata che da quasi mezzo secolo libera per un giorno la laguna dal motore, cancellando il famigerato moto ondoso. Tutto iniziò con una regata tra amici su mascarete il giorno di San Martino del 1974. Gli appassionati della voga alla veneta in quegli anni erano pochi e...