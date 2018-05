Vogalonga, correzioni in vista dopo gli ingorghi in rio di Cannaregio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOGA E POLEMICHEVENEZIA «O i Rosa Salva si accorgono del clima che si è creato e prendono provvedimenti, oppure la Vogalonga sarà definitivamente altra cosa dalle motivazioni per cui è nata, priva di veneziani ai remi». Questo è il parere del cavaliere del remo Silvio Testa, giornalista e scrittore, uomo di laguna che ha remato in tutte le edizioni della Vogalonga. I veneziani si sono spazientiti per il ritardo di un'ora sui tempi della manif+estazione, dovuto alla corrente ed al forte vento che hanno ostacolato le barche da canottaggio...