VOGA VENETA

VENEZIA Premiazioni al freddo e con una neppure troppo velata polemica con il Comune, rappresentato dal delegato alle tradizioni, Giovanni Giusto, per la posizione a lui contraria dell'associazione Regatanti ed a causa della squalifica di un anno inflitta a molti campioni del remo a fine 2020. Squalifica che ha impedito a molti dei protagonisti dei gondolini di correre la Storica quest'anno. Alcuni di questi sono stati costretti a regatare in caorlina e, come ci si poteva attendere, hanno disertato in massa la premiazione di ieri pomeriggio, predisposta sotto il teson grande della Pescheria di Rialto, attrezzata con palco, sedie e schermi. La presenza di tanti bambini e di tanti giovanissimi privi dell'obbligo vaccinale ha indotto l'organizzazione a preferire un luogo all'aperto rispetto ad un teatro. I protagonisti delle caorline hanno disertato in massa, si diceva, a parte alcuni rappresentanti dell'equipaggio vincitore ed in egual modo erano assenti quasi tutti i non bandierati fra i campioni su gondolini. Ma c'è di più: sembra che, malgrado la promessa del sindaco Luigi Brugnaro, i premi di regata conservino ancora una disparità di genere, fra regatanti uomini e donne, pari a circa 200 euro. Vedremo se ci saranno conseguenze. Ieri, però, la vera festa è stata quella dei bambini e dei ragazzi delle Schie e delle Maciarele, premiati dal Coordinamento delle remiere con la bandiera. Foltissima presenza giovanile, sottolineata dal conduttore Rudi Zugno. «Alla Storica - ha affermato Giusto - c'è ora continuità. Le prime maciarele del 2006 oggi vogano in gondolino». Quella di ieri è stata anche l'occasione dei premi in denaro. Come quello del Gazzettino, riservato agli equipaggi che sono passati per primi al traguardo volante posto sotto il ponte di Rialto. L'assegno è andato a Tommaso Rosan e Alessandro Bergo (Giovanissimi), Mauro Ceciliati (Caorlina rosa), Anna Mao (Donne, con Romina Ardit) e Rudi e Mattia Vignotto (Campioni). Poi Vela, assieme agli sponsor ha consegnato un assegno da 35mila e 500 euro. Sempre da Vela, un premio in remi e forcole del valore di 10mila euro e il premio Campello con un 40 Mercury per i primi dei gondolini, oltre ad un 10 cavalli per le vincitrici tra le donne.

