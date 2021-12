VOGA VENETA

VENEZIA Non c'è pace nel mondo delle regate di voga alla veneta. L'associazione regatanti, per mezzo dei suoi rappresentanti (dimissionari) continua a protestare nei confronti del delegato alle tradizioni, Giovanni Giusto, dopo le dichiarazioni di quest'ultimo, il quale si era risentito per essere stato al centro della polemica durante le premiazioni di sabato, avvenute in Pescheria a Rialto e con una platea rimasta vuota dopo la consegna dei riconoscimenti ai più piccoli vogatori: le Schie e le Maciarele.

«Non sappiamo se dentro di noi sta prevalendo un senso di rabbia o di incredulità alla lettura delle dichiarazioni del direttore di Vela, Fabrizio D'Oria - dicono - La mail da noi inviata a Vela in gennaio, citata nel comunicato stampa Vela di due giorni fa faceva riferimento alla Regata Storica 2020 e stabiliva in realtà, contrariamente a quanto D'Oria ha dichiarato, che i premi in denaro raccolti da Vela sarebbero andati in forma maggiore alle donne rispetto alla categoria dei campioni uomini».

Per i regatanti la cosa è inequivocabile.

MANCATA PARIFICAZIONE

«Quanto richiesto dall'associazione Regatanti, e riportato nero su bianco nella mail - continuano - consisteva nel conferire premi maggiori alle donne per il 2020, non minori, come invece avvenuto quest'anno 2021. Per maggiore chiarezza, mentre il Comune ha parificato i premi tra uomini e donne, Vela ha addirittura aumentato la sproporzione rispetto allo scorso anno. È la seconda volta (ed è il motivo per cui ci siamo dimessi) che si tenta di scaricare sull'Associazione Regatanti la responsabilità del mancato adeguamento dei premi delle donne».

RESPONSABILITÀ

E, infine, l'attacco.

«Quanto sta accadendo non fa che accrescere in noi la convinzione di aver fatto la scelta giusta nel decidere di interrompere la collaborazione con il delegato del sindaco alla Tutela delle tradizioni, vero responsabile di questo ennesimo pateracchio e di averne chiesto la sostituzione - concludono - Ridicolo poi cercare nelle nostre azioni motivazioni politiche che l'Associazione Regatanti non ha mai avuto. Ci auguriamo anche che Vela si assuma le proprie responsabilità, ponendo rimedio all'ingiustificata disparità».

«Lavoriamo per la prossima edizione per reperire sponsor e partnership e pronti a dialogare come sempre - è la risposta di D'Oria - sperando che queste polemiche non allontanino l'interesse per il mondo della voga».





