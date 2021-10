Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOGA VENETAVENEZIA Giovanni Giusto, consigliere delegato alle Tradizioni, conclude la nostra indagine sulla voga alla veneta ed il processo alla Regata Storica, manifestazione sempre fonte di polemiche e di messaggi lanciati al mondo intero. Giusto prende in esame l'ultimo episodio, quello del regatante trovato positivo al doping.«Vorrei invitare tutti a rispettare le persone - esordisce - Per ora non ci sono elementi per colpevolizzare...