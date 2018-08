CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOGA VENETAVENEZIA Cominciano oggi le selezioni per la regata Storica. Sul canale di Malamocco, si sfidano i campioni su gondolini a due remi, divisi in tre batterie, a partire dalle 15.30. Vanno direttamente alla Regata del 2 settembre le due coppie più veloci di ciascuna batteria. Insomma, già oggi sapremo quali saranno le prime sei coppie di campioni al cordino fra Sant'Elena e i Giardini. Per chi resta fuori c'è il recupero di venerdì 17 agosto, che, oltre a determinare chi saranno le ultime tre coppie in gara, indicherà anche il...